Doria antecipa em 15 dias vacinação de toda a população a partir dos 18 anos

Doria antecipa cronograma de vacinas no estado – Foto: Reprodução

Conforme anúncio do governador João Doria (PSDB) nesta quarta-feira (9), o Estado de São Paulo antecipou em 15 dias a vacinação contra o coronavírus (Covid-19) de adultos (a partir de 18 anos) sem comorbidades.

Pessoas de 55 a 59 anos, que só seriam imunizadas em julho, começam a ser vacinados na próxima quarta-feira (16). Seguindo o cronograma, a última faixa etária, de 18 a 24 anos, receberá a primeira dose até 18 de outubro, e não em 31 de outubro como anunciado antes.

“São Paulo tem pressa, e São Paulo vacina”, diz o governador. Veja abaixo o novo calendário completo.

Em outra novidade na imunização estadual, grávidas e puérperas (mulheres que deram a luz nos últimos 45 dias) e deficientes permanentes que não têm BPC (Benefício de Prestação Continuada), ambos acima de 18 anos, começam a ser vacinados nesta quinta-feira (10) em todo o estado.

Dos novos grupos prioritários, são mais de 1 milhão de deficientes sem BPC, “expandido o alcance para além de quem recebe o benefício”, aponta Doria.

Na região, Santa Bárbara d´Oeste passou por problemas de vacinação do grupo prioritário. Já as grávidas e puérperas são 400 mil no estado, acima de 18 anos. “Dando prioridade a estas mulheres no cronograma”, frisa Doria.

O Governo ainda anunciou a antecipação em 40 dias da vacinação de 360 mil profissionais de educação entre 18 e 44 anos, que começa nesta sexta-feira (11), conforme já adiantado.

A coordenadora de Controle de doenças da Secretaria do Estado de São Paulo, Regiane de Paula, revelou que o governo lança plataforma no Vacina Já com os dias que faltam para todos adultos serem vacinados, chamado Dia da Esperança. “Nos une em grande contagem regressiva pela vida”.

O Governo do Estado já vacinou mais de 18 milhões de pessoas, quase 13% da população, sendo que mais de 6 milhões já tomaram a segunda dose.

Confira abaixo o novo calendário de pessoas sem comorbidades