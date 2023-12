Zinho, miliciano mais procurado do Rio de Janeiro, se entrega à Polícia Federal

A Polícia Federal prendeu ontem à tarde Luís Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho, o miliciano mais procurado do Estado do Rio de Janeiro. Segundo o órgão, ele é considerado o líder da milícia que domina a zona oeste da capital fluminense.

Em nota, a Polícia Federal disse que Zinho possui pelo menos doze mandados de prisão e que ele foi detido “após tratativas entre os patronos do miliciano foragido com a Polícia Federal e a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro”.

Depois das negociações, Zinho se entregou aos policiais federais na Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro.