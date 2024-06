Youtuber dos EUA grava operação em viatura da PM de SP; caso gera investigação

Um youtuber norte-americano gravou uma operação da Polícia Militar de São Paulo em favelas da zona norte da cidade, contrariando regras internas da corporação. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) abriu uma investigação.

O vídeo acompanha a rotina de policiais da Força Tática no batalhão e mostra abordagens a suspeitos em residências e uma perseguição a motociclistas.

A publicação, intitulada “24 hrs na vida de um policial no Brasil”, já atingiu 1,6 milhão de visualizações. O produtor de conteúdo Gen Kimura acompanhou a ação do banco de trás da viatura e chegou a empunhar uma arma da corporação.

Em dado momento da gravação, um policial diz ao youtuber que “quando matamos um bandido comemoramos com charutos e cerveja”.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse que abriu uma investigação para apurar o ocorrido e tomar as providências cabíveis, já que “a dinâmica do vídeo não é permitida de acordo com as regras internas da Corporação”, que vetam o envolvimento de civis em práticas exclusivamente militares.

Sobre a comemoração de mortes com charutos e cervejas, a pasta diz que a frase dita pelo agente “não condiz com as práticas adotadas pelas forças de segurança do Estado”.

“As polícias paulistas são instruídas e continuamente capacitadas para agirem dentro da lei. Excessos e desvios não são tolerados e todos os casos são punidos com rigor”, acrescentou a SSP em nota.