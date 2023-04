Xepa da vacina bivalente: Prefeitura de SP libera lista de espera para maiores de 18 anos

As pessoas acima de 18 anos da cidade de São Paulo poderão se inscrever na lista da xepa a partir desta quinta-feira, 27, para receber as dose remanescente da vacina bivalente contra covid-19. A informação foi anunciada pela Prefeitura da capital nesta quarta-feira, 26.

As inscrições devem ser feitas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) mais próximas da residência dos munícipes, e a aplicação só será feita caso ainda restarem doses remanescentes no fim do expediente dos postos.

Na última segunda-feira, dia 24, o Ministério da Saúde ampliou a vacinação contra a covid-19 com a dose bivalente para toda população acima de 18 anos. O planejamento regional da extensão da cobertura vacinal ficou a cargo dos municípios em função da quantidade de vacina disponível e do tamanho da população elegível em cada cidade.

Na capital paulista, a proteção está sendo oferecida para pessoas a partir de 50 anos e demais grupos prioritários (veja a lista abaixo). De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), São Paulo recebeu 161 mil doses do imunizante na última terça-feira, mas o número insuficiente para atender todos os que podem ser vacinados.

Segundo a Prefeitura, 1.119.377 doses da vacina bivalente foram aplicadas na capital até esta quarta-feira, e a abertura para novas faixas etárias será feita conforme o recebimento de novos lotes da vacina.

Segundo especialistas, a vacina bivalente é a mais eficiente dentre as disponíveis porque induz a produção de anticorpos contra a cepa original do vírus SarsCov-2 e também contra as novas variantes que surgiram ao longo da pandemia e hoje são predominantes.

Em nota, o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco afirmou que a distribuição dos imunizantes restantes evita o risco de desperdício das vacinas. “Propicia o direcionamento correto das doses remanescentes”, disse.

Confira quem pode se vacinar com a vacina bivalente em São Paulo

– Pessoas acima de 50 anos.

– Pessoas maiores de 12 anos com imunossupressão ou com comorbidades.

– Indígenas.

– Gestantes e puérperas.

– Residentes e trabalhodores de Instituições de Longa Permanência da cidade de São Paulo.

– Profissionais da saúde.

– Pessoas com deficiência física permanente.

– População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

– População em situação de rua.