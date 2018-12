Witzel reafirma que pessoa com fuzil é ‘risco iminente que deve ser abatido’

O governador eleito do Rio, Wilson Witzel (PSC), voltou a dizer que bandido portando fuzil é “um risco iminente que deve ser abatido”. “O protocolo é neutralizar”, afirmou em entrevista coletiva após reunião do Fórum dos Governadores com o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, para tratar de segurança pública.

Witzel disse que apoiará uma eventual proposta do presidente eleito, Jair Bolsonaro, para incluir entre as excludentes de ilicitudes os casos em que o policial matar uma pessoa que porte fuzil.

“Tenho dito que qualquer questão que se coloque para essa interpretação vai ter várias opiniões. Por outro lado precisa pensar que quem está portando fuzil não está preocupado com vida humana alheia. Está determinado a eliminar qualquer vida hostil a ele”, afirmou o governador eleito.

“(Os criminosos) Já estão avisados de que não se pode andar nas ruas de fuzil a tiracolo. Ninguém aqui está sendo enganado. É um risco iminente que deve ser abatido”, defendeu Witzel.