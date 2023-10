Voos atrasam em Guarulhos, passageiros enfrentam filas e reclamam de companhia aérea

Passageiros da Latam enfrentam atrasos e voos cancelados na manhã desta segunda-feira, 30, no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo a empresa, o motivo são “condições meteorológicas adversas”. Os problemas nos voos da empresa estão provocando grandes filas no aeroporto e reclamações de passageiros, que alegam falta de assistência da companhia. A companhia nega.

Vídeos e fotos nas redes sociais mostram grandes filas de passageiros desde a madrugada. Em um deles, um passageiro mostra boa parte dos guichês da Latam vazios, enquanto uma enorme fila aguarda atendimento. Os passageiros gritam “vergonha, vergonha”.

“Há quase 3 horas na fila para ser atendida, aeroporto Guarulhos. Meu voo partiu pois houve um atraso em Maringá. Falta de estrutura de atendimento para orientação.

Outra passageira, identificada como Ozeane Castilho, fez vídeos de uma enorme quantidade de bagagem espalhada pelo saguão do aeroporto. “Estamos no aeroporto de Guarulhos-SP e as malas do voo LA3962 João Pessoa X Guarulhos estão jogados dessa forma, sem ninguém da empresa @LATAM_BRA para fiscalizar”, lamentou.

Em nota, a Latam informou que “devido às condições meteorológicas adversas no aeroporto de São Paulo/Guarulhos no último domingo (29/10), fato totalmente alheio ao seu controle, alguns voos com destino e origem à localidade foram alternados e cancelados”.

A companhia afirmou que as operações estão sendo retomadas de “forma gradual” e sustentou que está dando toda a assistência aos passageiros. “A companhia está reacomodando e prestando toda a assistência necessária aos passageiros prejudicados” e orientou que ele verifiquem a situação dos voos no site da empresa.