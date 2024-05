Voos a Porto Alegre estão cancelados até 6ª feira, diz Abear; aéreas vão flexibilizar passagens

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) informou que, com a paralisação das operações do Aeroporto Internacional de Porto Alegre (Salgado Filho) até sexta-feira, dia 10, Gol, Latam e Voepass suspenderam todos os voos até esta data.

Segundo a entidade, os aeroportos de Passo Fundo, Caxias do Sul, Pelotas e Santo Ângelo estão operando, mas podem ser impactados pelas condições meteorológicas no Estado.

As companhias aéreas vão flexibilizar regras de remarcação, reembolso e cancelamento para passageiros com origem e/ou destino para o Rio Grande do Sul. Também vão realizar o transporte solidário de profissionais para o resgate das vítimas, coordenar entidades de assistência social para transporte de doações para a população atingida, bem como contribuir com ações de logística para viabilizar o transporte de doações para o Estado.