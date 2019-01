Voo irregular de drone fecha Aeroporto de Congonhas por 20 minutos

O voo irregular de um drone nas proximidades do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, no início da tarde de terça-feira, 8, obrigou o terminal a interromper as operações durante 20 minutos. Dezesseis voos ficaram atrasados.

Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), o sistema de controle de tráfego aéreo de São Paulo foi notificado do avistamento do drone e as aproximações para pouso foram suspensas por 20 minutos entre 13h10 e 13h30 no Aeroporto de Congonhas.

A Infraero informou que houve atrasos de mais de 30 minutos em 16 voos entre 13h11 e 14h30 – três deles voos de chegada e 13, de partida. Após as 14h30 desta terça e até a tarde desta quarta-feira, 9, a operação do terminal está normalizada.

Segundo a FAB, os drones não podem sobrevoar áreas em um raio de 9 quilômetros de um aeródromo, incluindo as zonas de aproximação e de decolagem. Voos próximos de aeroportos e helipontos podem ser punidos com prisão de dois a cinco anos por expor a perigo uma aeronave.

Em 2017, um drone foi avistado perto do Aeroporto de Congonhas, paralisando as operações de pouso e decolagem por aproximadamente duas horas. Segundo o Decea, mais de quarenta voos foram afetados e centenas de pessoas tiveram suas atividades prejudicadas.

Em dezembro do ano passado, havia mais de 59 mil drones cadastrados na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).