Voo da Latam com alunos brasileiros que ia para Londres faz pouso não programado em Portugal

Um problema técnico no voo LA8084, da companhia aérea Latam, que ia de São Paulo para Londres, forçou a aeronave a fazer um pouso não programado em Portugal e deixou pelo menos 80 adolescentes brasileiros de fora das Olimpíadas Britânicas de Inglês (uma competição anual de língua inglesa para jovens de todo o mundo), no Reino Unido, para onde seguiam.

O Boeing 777 decolou do Aeroporto Internacional de Guarulhos às 23h45 da última terça-feira, 26, e estava sobrevoando o Oceano Atlântico quando apresentou um problema técnico.

Por conta disso, na manhã de quarta-feira, às 10h29, teve que fazer um pouso não programado em Porto, em Portugal, onde foi escoltado por bombeiros. A Latam esclareceu que o pouso não foi “de emergência” e destacou que todo o procedimento “ocorreu em completa segurança”.

Além dos adolescentes brasileiros, na faixa etária dos 13 aos 15 anos, havia também no voo professores de três escolas particulares da capital paulista que acompanhavam os jovens no torneio, que começou na quarta-feira, 2, em Londres. Os estudantes se encontram hospedados no Porto, aguardando a remarcação do voo para a capital inglesa ainda para esta quinta-feira.

Em nota, a Latam informou que “lamenta os transtornos causados e está prestando toda a assistência aos passageiros, que serão reacomodados em outros voos para os seus destinos” originais.