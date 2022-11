Von der Leyen: COP-27 é pequeno passo para justiça climática

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou neste domingo, 20, estar feliz com o acordo sobre perdas e danos financeiros discutido na 27ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-27). No entanto, Von der Leyen destaca ainda ser um “passo pequeno”, com muito a ser feito.

“A COP27 marca um pequeno passo em direção à justiça climática, mas muito mais é necessário para o planeta. Tratamos alguns dos sintomas, mas não curamos a febre do paciente”, disse, em comunicado divulgado pela Comissão Europeia.

Von der Leyen afirma estar feliz que a COP-27 tenha “aberto um novo capítulo sobre perdas e danos financeiros e lançado as bases para um novo método de solidariedade entre os necessitados e os que podem ajudar”. “Estamos reconquistando a confiança. Isso é crucial para avançar porque não pode haver ação duradoura contra a mudança climática sem justiça climática”, acrescentou.

Segundo a presidente da Comissão Europeia, a COP-27 manteve viva a meta de

1,5ºC. “Infelizmente, porém, não cumpriu o compromisso dos principais emissores mundiais de reduzir gradualmente os combustíveis fósseis, nem os novos compromissos de mitigação climática”, descreveu, no comunicado.