Viúva da Mega-Sena é presa na Região Metropolitana do Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, no final da tarde desta quarta-feira, Adriana Ferreira Almeida Nascimento, viúva de Renné Senna, ex-lavrador que ganhou R$ 52 milhões na Mega-Sena em 2007.

Em dezembro de 2016, Adriana foi condenada a 20 anos de prisão por envolvimento na morte do marido, mas estava foragida. Ela foi capturada em Tanguá (Região Metropolitana do Rio) pela Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme). Estava em uma casa que, segundo a polícia, era usada como esconderijo. Foto: Polícia Civil / Divulgação

O ex-lavrador Renné Senna foi executado a tiros em 7 de janeiro de 2007 em Rio Bonito, também na Região Metropolitana do Rio. Seis pessoas foram acusadas do crime, entre elas a viúva. Adriana teria ordenado a morte do marido depois que ele disse que ia excluí-la do testamento porque havia descoberto que estava sendo traído.

A Desarme localizou a foragida por meio do intercâmbio de informações com diversas agências de inteligência e unidades de polícia. A ação contou com o apoio de policiais civis da Força Nacional que trabalham em auxílio à Desarme.