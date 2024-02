Viradouro é campeã do carnaval do Rio de Janeiro 2024

Após bater na trave em 2023 com o vice-campeonato, a Unidos do Viradouro sagrou-se campeã do carnaval do Rio de Janeiro de 2024. A escola de samba alvirrubra, que já havia conquistado o título de melhor agremiação por duas vezes (1997 e 2020), atingiu a nota máxima na apuração (270 pontos) – foram apenas três 9.9, descartados – nesta quarta-feira, 14, e levou o terceiro título da história para o seu barracão, em Niterói.

Viradouro foi a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro – Foto: Marco Terra Nova / RioTur

A Unidos do Viradouro, a última de todas as doze escolas a se apresentar, manteve-se empatada na liderança com a Grande Rio até o quinto quesito avaliado, Enredo. Depois de abrir uma vantagem de três décimos nesta parte da avaliação, a agremiação não foi mais alcançada e se manteve na ponta até o final da apuração, apenas ampliando a vantagem sobre as demais escolas. O quesito que garantiu o terceiro título para a Viradouro foi o de Fantasias.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A campeã agradou aos jurados com um desfile centrado no “Arroboboi, Dangbé”, enredo escolhido para falar sobre o vodun Dangbé, um culto do candomblé Jeje à serpente – que foi levada à Marquês de Sapucaí logo na Comissão de Frente.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A Imperatriz Leopoldinense ficou na segunda colocação (269.3), seguida da Grande Rio (269.2), em terceiro. Salgueiro (269,0) e Portela (268,9) terminaram na quarta e quinta posição, respectivamente. A Porto da Pedra (264.9) ficou em último lugar (12º) e sofreu o descenso para a série ouro.

Confira a classificação do desfile das escolas de samba do carnaval do Rio de Janeiro

1º – Viradouro – 270,0

2º – Imperatriz – 269,3

3º – Grande Rio – 269,2

4º – Salgueiro – 269,0

5º – Portela – 268,9

6º – Vila Isabel – 268,8

7º Mangueira – 268,8

8º – Beija-Flor – 268,5

9º – Tuiuti – 268,3

10º – Mocidade – 267,2

11º – U. da Tijuca – 265,7

12º – Porto da Pedra – 264,9