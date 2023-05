Virada Cultural 2023 terá 1.400 policiais, 720 guardas e drones; veja dicas de segurança

A Polícia Militar de São Paulo terá 1.400 agentes distribuídos pelas imediações dos palcos da Virada Cultural 2023, usando 300 viaturas, segundo divulgou a Secretaria Estadual de Segurança Pública. O evento começa neste sábado, 27, e segue até domingo, 28. Serão usados ainda cinco helicópteros e drones para o patrulhamento aéreo. A última edição da Virada foi marcada por agressões, roubos de celulares e arrastões no centro. Os crimes ocorreram mesmo dentro dos gradis instalados no Vale do Anhangabaú, que recebe o principal palco da festa.

Em nota, a SSP-SP afirmou que “o reforço do policiamento, somado às ações de inteligência policial durante o evento, visam coibir qualquer prática criminosa, assegurando, assim, a segurança das pessoas que forem curtir as apresentações”.

A Guarda Civil Metropolitana aumentou em 33,3% tanto o número de agentes (que passou de 540 para 720) como o de viaturas (que foi de 176 para 260), em relação à edição anterior. A secretária municipal de Segurança Urbana de São Paulo, Elza Paulina de Souza, admitiu ao Estadão que um dos motivos para esse aumento foram os casos de violência registrados em 2022.

Delegacias com plantões reforçados

Na mesma nota sobre a segurança da Virada, a SSP-SP informou que as delegacias paulistanas terão seus plantões reforçados durante o fim de semana. A Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur) estará aberta das 8h às 20h, na sede do Departamento de Operações Especiais (Dope).

Já a 2ª Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), funcionará em esquema de sobreaviso, ou seja, havendo alguma ocorrência de natureza que compete à unidade, os policiais estarão de prontidão para ir registrar o boletim. Agentes da delegacia também estarão nos eventos para monitorar este tipo de delito e prestar apoio às vítimas.

Virada deste ano terá apenas um palco com atrações na madrugada

Houve ainda uma mudança na logística da Virada. A edição deste ano contará apenas com um palco com atrações durante a madrugada, o do Vale do Anhangabaú. Já os shows em palcos de regiões mais periféricas começam às 17h de sábado, 27, param às 22h e são retomados às 9h de domingo. Ao mesmo tempo, aparelhos como Sesc e Centros da Juventude terão maior protagonismo.

Prefeitura lista recomendações para a Virada: ‘Prefira andar acompanhado’

A Prefeitura listou algumas medidas que podem ser adotadas pela população aproveitar a Virada Cultural deste ano em segurança. Veja abaixo:

– Redobre a atenção com objetos de valor (celulares, carteiras e relógios…);

– Mantenha bolsas junto ao corpo;

– Procure responder mensagens ou atender ligações em locais seguros e na presença de pessoas conhecidas;

– Dê preferência ao transporte público, mas se utilizar seu veículo, não beba ao dirigir;

– Durante os eventos, prefira andar acompanhado, com pessoas de sua confiança;

-Identifique crianças com pulseiras, contendo nome e telefone de contato;

-Em caso de furto, roubo ou outras ocorrências, procure um posto policial ou um agente das forças de segurança mais próximo. Na dúvida, disque 153 ou 190.