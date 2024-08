Viracopos tem pista fechada após avião apresentar defeito e fazer pouso de emergência

Segundo a assessoria do aeroporto, a aeronave apresentou defeito já na decolagem; ninguém ficou ferido

A pista do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), foi fechada após um Boeing 737-4, da empresa Modern Logistics, precisar realizar um pouso de emergência e estourar o pneu, nesta segunda-feira, 12. Segundo a assessoria de imprensa do aeroporto, a aeronave apresentou defeito já na decolagem. Ninguém ficou ferido.

“Não houve feridos. No entanto, a aeronave permanece na pista desde o momento do pouso, interditando o aeroporto para pousos e decolagens. Todos os procedimentos de segurança foram acionados e equipe de Bombeiros e a ambulâncias estavam posicionados para acompanhar o pouso. A concessionária acionou o Centro de Gerenciamento de Crises para avaliar e mitigar os impactos”, disse a concessionária do aeroporto, em comunicado.

A aeronave apresentou um defeito quando decolou de Viracopos, às 12h32, e precisou ficar no ar por cerca de duas horas para gastar todo o combustível. O piloto da aeronave declarou emergência e o pouso ocorreu por volta das 15h31. Durante a aterrissagem, outro pneu do lado esquerdo foi estourado e o trem de pouso foi danificado.

Segundo o aeroporto, não há previsão para liberação da pista. “A situação está sendo avaliada no momento e os voos estão sendo alternados para outros aeroportos. Ainda não há previsão sobre o horário de liberação da pista”.