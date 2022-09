Cotidiano Vila Kennedy, no Rio, tem três mortos em ação policial contra roubo de cargas

Uma operação da Polícia Militar na Vila Kennedy, na zona oeste do Rio, resultou na morte de pelo menos três pessoas e deixou outras duas feridas no início da manhã desta terça-feira, 13. Segundo a PM, a ação mira um grupo criminoso que atua no roubo de cargas, além de retirar barricadas instaladas na região.

De acordo com a Secretaria de Estado da PM, os policiais “foram atacados a tiros por criminosos e houve confronto”. A corporação informou que cinco suspeitos foram feridos e encaminhados ao Hospital Municipal Albert Schweitzer. A TV Globo informou que três deles estão mortos.

A PM informou que apreendeu, junto aos suspeitos, pistolas, rádio comunicador e drogas. Por volta das 8h45, a operação continuava em andamento.