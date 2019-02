Vídeo mostra criança que morreu no Metrô de SP correndo para dentro do túnel

Foto: Reprodução

Imagens de câmeras de segurança do Metrô de São Paulo obtidas pela polícia e divulgadas nesta segunda-feira, 11, mostram que o menino Luan Silva de Oliveira correu da plataforma para dentro do túnel por uma portinhola. A criança, de apenas 3 anos, morreu após sair de um carro do trem no qual estava com a família e ser atingida por uma composição.

O registro revela que Luan correu atrás do trem onde havia ficado a família. Menos de quatro minutos depois, às 11h10, uma composição atropelou o menino. Ainda não se sabe se ele desequilibrou e caiu nos trilhos ou se pulou para continuar seguindo o trem.

A criança correu do carro na estação Santa Cruz às 11h07. Um SMS foi enviado de dentro do trem por uma passageira não identificada, informando que havia uma criança sem a mãe na plataforma do Metrô.

Câmeras no interior do vagão, na cabine do operador de trem e na plataforma mostram os passos do garoto até entrar no túnel. As imagens são fortes.

Às 11h45, o Metrô comunicou os operadores de trem. Não há informações sobre o número de trens que passaram por cima do corpo da criança. Somente às 12h08, mais de uma hora depois que Luan correu do vagão, funcionários tiveram autorização do Centro de Controle Operacional do Metrô para entrar no túnel.

O advogado da família, Ariel de Castro Alves, disse que pedirá a reconstituição do caso. Também serão solicitadas informações sobre por qual motivos os funcionários da Central de Monitoramento das Câmeras do Metrô não acompanharam a fuga da criança e por que demoraram para agir, explica o advogado.

Segundo Alves, as imagens revelam que a mãe não teve culpa no incidente. “Ela fez o que estava ao alcance dela”, afirmou.

Com o rápido acesso que Luan teve da plataforma para o túnel, por meio de uma portinhola, Alves diz ainda que as imagens mostram que o Metrô é um local inseguro para crianças. “Felizmente essas tragédias não acontecem todo dia, mas poderiam (ocorrer)”, avalia.

Segundo a defesa, o laudo do Instituto de Criminalística (IC) aponta que, no acesso ao túnel do Metrô onde Luan entrou exixte um diminuto portão, sem travamento, “e que basta uma leve pressão para passar pelo local.”

Um mês e meio após o caso, a mãe Lineia Oliveira Santos, de 26 anos, conta que tem dificuldades para dormir desde que o filho morreu. “Quando durmo, voltam as imagens. Fico pensando que não era para ter saído de casa. Talvez isso não tivesse acontecido”, disse.

Em dezembro, a mãe estava grávida de um mês e meio, mas perdeu a criança após a morte de Luan. Linéia afirma que foi muito julgada pelo caso, inclusive pelo ex-marido, pai das crianças. “Uns falaram que eu empurrei meu filho, outros perguntaram por que soltei a mão dele”, diz. “Meu ex-marido falou que ia entrar na Justiça e pedir a guarda das crianças. Agora ele quer ser pai. Mas eu não vou deixar meus filhos ficarem com ele.”

O caso. No dia 23 de dezembro, às 11 horas, Linéia, o marido, o sogro e os três filhos da mulher seguiam pela Linha 1-Azul do Metrô no sentido Jabaquara, onde pegariam um ônibus para passar o Natal na Baixada Santista.

Como o carro estava cheio, Linéia se sentou perto da porta com Luan no colo e outro filho, de 7 anos, no banco ao lado. No chão, ela colocou uma mochila. Já o sogro, o marido e a filha de 9 anos ficaram em outro ponto do carro.

Segundo relato de Linéia à polícia, quando a composição parou na Estação Santa Cruz, o sogro a chamou para que sentassem todos juntos. Ela, então, se levantou e colocou Luan na sua frente. Uma bolsa que carregava caiu e, ao se abaixar para pegá-la, o menino saiu correndo pela porta, que em seguida se fechou. Laudo do Instituto de Criminalística aponta, segundo o advogado da família, que o filho e a mochila no colo acabaram prejudicando a saída da mãe do vagão.

Ela e o marido desceram na estação seguinte, procuraram um funcionário do Metrô, mas não encontraram nenhum na plataforma. Subindo em direção às catracas da Estação Praça da Árvore, Linéia conseguiu, então acionar seguranças do Metrô, que a acompanharam de volta à Estação Santa Cruz, onde, segundo relata, aguardou por aproximadamente duas horas para, então, receber informações desencontradas de funcionários. Alguns teriam dito que o menino estava bem; outros, que Luan foi encontrado morto.

Em nota, o Metrô disse que a investigação está em curso e as informações solicitadas já foram prestadas pela companhia à autoridade policial.