Cotidiano Vídeo: helicóptero da polícia resgata casal no telhado de casa em cidade do Rio Grande do Sul

Um helicóptero da Brigada Militar do Rio Grande do Sul resgatou na quinta-feira, 2, um casal no telhado de uma casa na cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Estado. As imagens mostram a aproximação do helicóptero enquanto um homem e uma mulher se protegiam no topo do imóvel alagado. As cidades gaúchas enfrentam os efeitos do forte temporal que atinge a região nos últimos dias.

Na divulgação feita pelas redes sociais, a Brigada não divulgou outras informações relativas ao estado das pessoas resgatadas. Nas imagens, elas não aparentam ter ferimentos. A cidade de Cruzeiro do Sul fica a 120 quilômetros da capital Porto Alegre. A área central do Estado foi a mais intensamente atingida pelas chuvas, registrando os maiores indicadores de precipitação nesta semana.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), declarou estado de calamidade pública após 134 municípios gaúchos terem sido afetados pelas chuvas intensas. A medida foi publicada na noite de quarta-feira de feriado, 1º, em edição extraordinária do Diário Oficial.

O total de mortes registradas pelos temporais subiu para 13 mortos na manhã da quinta-feira, 2, além de 21 desaparecidos. A previsão é de que a precipitação forte siga para Santa Catarina nos próximos dias.

Segundo o governador, este deve ser “o maior desastre” climático já enfrentado pelos gaúchos e o Rio Taquari, um dos principais do Estado, atingiu a maior elevação da história.

Na quinta-feira, 2, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajou para o Rio Grande do Sul, onde se reuniu com Leite. No encontro, como uma medida emergencial, ficou decidida a criação de uma Sala de Situação Integrada, sob coordenação do comandante militar do Sul, general Hertz Pires do Nascimento, para organizar as operações de resgate em todas as regiões atingidas.