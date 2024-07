Cotidiano Vídeo flagra baleia caçando peixes no Rio de Janeiro; assista

Você já viu uma baleia se alimentando? Um vídeo publicado este domingo, 21, pelo Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), o Maqua, mostra uma baleia-de-Bryde caçando peixes na região dos Lagos, no Estado do Rio, onde fica Armação de Búzios, Arraial do Cabo e Cabo Frio.

“Imagem rara e de grande beleza para alegrar o final de semana”, escreveu o Maqua na legenda da postagem, feita em seu perfil do Instagram. No vídeo, a baleia aparece abrindo a boca e fazendo movimento de rotação para pegar os peixes que ficam na superfície do oceano.

De acordo com o laboratório, baleias desta espécie costumam se aproximar da costa do Rio de Janeiro entre a primavera e o verão. “Ficam por ali se alimentando de sardinhas e manjubas com câmeras fotográficas apontadas pra elas, de quem não quer perder o registro”, diz o Maqua em seu site.

Nomeada cientificamente como Balaenoptera brydei, as baleias-de-Bryde têm um formato esguio e costumam arquear as costas quando mergulham. Geralmente, possuem três quilhas (órgão parecido com um triângulo que serve para criar estabilidade direcional durante o nado) proeminentes na alto da cabeça.

“A forma de sua cabeça é mais pontuda, quando vista de cima, e geralmente exibe a cor cinza escuro no dorso, e claro embaixo. O tamanho se aproxima dos 15 metros (filhote nasce com 4m), com peso de 40.000kg”, informa o laboratório, que é focado em pesquisa e conservação de botos, golfinhos e baleias.

Segundo o Maqua, elas geralmente são vistas sozinhas ou em pares, mas podem nadar em grupos de até 20 animais. “São capazes de nadar a velocidades de até 25 km/h, e podem mergulhar a cerca de 300 metros.”