Viaduto da Marginal será erguido a partir de sábado

A Prefeitura terminou nesta terça-feira, 27, de construir uma base de concreto sob o viaduto da Marginal do Pinheiros que cedeu no último dia 15, e inicia agora a instalação de seis macacos hidráulicos, que erguerão a estrutura a partir de sábado, dia 1º. Por isso, a Linha 9-Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que passa por baixo da estrutura, terá de ser fechada parcialmente.

Os macacos vão devolver o viaduto à posição original, dois metros acima de onde está agora. É um processo lento, com milímetros de alteamento por hora e em meio a testes. Segundo técnicos, isso pode levar pelo menos 10 dias. A estrutura pesa cerca de 500 toneladas.

Nesta terça, foi aberto novo acesso da pista expressa à local da Marginal, devolvendo mais dois quilômetros da pista. Ainda há seis quilômetros interditados.

Inquérito

O prefeito Bruno Covas (PSDB) esteve nesta terça no canteiro de obras e comentou sobre o inquérito do Ministério Público Estadual para apurar a queda do viaduto. Para ele, “responsabilizar uma administração que está há oito meses (no governo) em relação à manutenção de um viaduto de 40 anos é uma dificuldade argumentativa mais difícil do que um duplo twist carpado” – numa referência a um complexo movimento feito por atletas da ginástica olímpica. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.