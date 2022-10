Veja o que abre e o que fecha no feriado 12 de outubro em São Paulo

Em razão do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida nesta quarta-feira, 12, alguns serviços terão o horário alterado na cidade de São Paulo. O rodízio de veículos estará suspenso. Alguns serviços de saúde são mantidos para atendimentos, assim como campanhas de vacinação. Nas estradas, será mantida a operação romeiros para dar segurança aos peregrinos que caminham até a cidade de Aparecida.

Rodízio

O Rodízio Municipal de Veículos estará suspenso para carros e caminhões nesta quarta-feira, em razão do feriado de Nossa Senhora Aparecida.

As Zonas Máximas de Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e aos Fretados (ZMRF) também estarão suspensas. Já a circulação de veículos pelas faixas exclusivas de ônibus estará liberada durante todo o dia.

A Zona Azul funcionará de acordo com a sinalização local.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a Ciclofaixa de Lazer será montada a partir das 7h e funcionará até as 16h.

Transporte público

Neste feriado, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vai funcionar com intervalos médios programados de domingo e com trens reservas para atender ao possível aumento de demanda, especialmente para a partida final da Copa do Brasil (Corinthians x Flamengo), que acontecerá na Arena Corinthians, em Itaquera.

A exceção será na Linha 10-Turquesa, que contará com o Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) entre as estações Santo André e Tamanduateí, devido às obras nesta linha. Os veículos terão paradas obrigatórias nas estações Tamanduateí, São Caetano do Sul, Utinga, Prefeito Saladino e Santo André.

As linhas de ônibus intermunicipais gerenciadas pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) seguirão a programação de domingo, podendo contar com reforço a depender do acompanhamento de demanda de passageiros.

Todas as linhas operadas pela Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) funcionarão normalmente das 4h40 à meia-noite. As frotas programadas para atender os passageiros serão as mesmas utilizadas em um domingo comum. Trens reservas entrarão em operação, se necessário.

ViaQuatro e ViaMobilidade: A linha 4-Amarela, da ViaQuatro, e as linhas 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda, da ViaMobilidade, terão a disponibilidade de trens de domingo. A operação será monitorada para inserir mais trens de acordo com a demanda.

Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que, nesta quarta-feira, algumas unidades na capital paulista estarão com funcionamento alterado em razão do feriado de Nossa Senhora Aparecida.

As campanhas de vacinação contra a covid-19, poliomielite e multivacinação ocorrem nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas, das 7h às 19h.

A imunização contra a covid-19 está disponível para crianças a partir de 3 anos de idade, adolescentes e adultos.

Os endereços das AMAs/UBSs Integradas podem ser consultados na página Vacina Sampa.

A campanha de vacinação contra a poliomielite foi prorrogada até 30 de outubro para crianças a partir de um ano até 4 anos e 11 meses de idade. Na campanha de multivacinação, destinada ao público até 15 anos também são disponibilizados outros imunizantes.

Estarão abertos:

– Hospitais Municipais

– Prontos-socorros Municipais

– Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

– Laboratório de Emergência Toxicológica (LET)

– Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue)

– Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192)

– Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) 12h – das 7h às 19h

– AMAs/UBSs Integradas – das 7h às 19h, inclusive para vacinação

– Centro de Controle de Intoxicações (CCI)

Estarão fechados:

– Unidades Básicas de Saúde (UBSs)

– Ambulatórios de Especialidades (AEs)

– Hospitais Dia (HD) 12h

– Centro de Atenção Psicossocial (Caps) II

– Centros de Convivência e Cooperativa (Ceccos)

– Centros Especializados em Reabilitação (CERs)

– Unidades da Rede Municipal Especializada em infecções sexualmente transmissíveis (ISTs)/Aids

– Hospitais públicos veterinários e Centro Municipal de Adoção de Cães e Gatos

– Unidades de Vigilância em Saúde (Uvis)

Além desses equipamentos, os Hospitais Dia (HD) 24h e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) III atenderão apenas demandas internas. Já a Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE) e a Divisão de Vigilância em Zoonoses (DVZ) estarão em regime de plantão.

Agências bancárias

Conforme a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não vão abrir nesta quarta-feira em todo o País.

As áreas de autoatendimento permanecem disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e acessos remotos dos bancos, como internet e “mobile banking”, que continuarão operando normalmente, de acordo com a entidade.

Vale lembrar que as contas de consumo e carnês com vencimento em 12 de outubro poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil.

Os bancos voltam a funcionar normalmente na quinta-feira, 13.

Correios

Em razão do feriado nacional, as agências dos Correios também só vão abrir na quinta-feira.

Poupatempo

Nesta quarta-feira, os postos do Poupatempo em todo Estado de São Paulo estarão fechados por causa do feriado nacional.

Os canais digitais do programa permanecem à disposição dos cidadãos mesmo durante o feriado.

As unidades reabrem na quinta-feira e o atendimento pode ser realizado mediante agendamento prévio.

INSS

As agências do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) permanecem fechadas neste feriado. O atendimento será retomado normalmente na quinta-feira.

Movimentação nas estradas

Mais de 870 mil veículos devem deixar a cidade de São Paulo nesta quarta-feira. As 20 concessionárias integrantes do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo terão reforços operacionais neste feriado de Nossa Senhora Aparecida.

Somente nas principais rodovias de saída da capital paulista a previsão é de que mais de 720 mil veículos deixem a cidade. Já pelas principais rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) há expectativa de tráfego de 152 mil veículos.

A operação especial neste feriado também contempla o Rodoanel, tanto nos trechos Leste e Sul – operados pela concessionária SPMar -, quanto no trecho Oeste, sob gestão da concessionária CCR Rodoanel.

Operação romeiros

Por se tratar de um feriado religioso com histórico de circulação de peregrinos a pé em alguns segmentos rodoviários, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) vai monitorar mais intensamente a movimentação nas rodovias. Ao longo de todo o feriado, os painéis de nas estradas também vão exibir mensagens de alerta sobre a presença de romeiros nos acostamentos.

Desde a última sexta-feira, 7, até a próxima quarta-feira, as viaturas de inspeção da Ecopistas, que percorrem todo o trecho do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, estão orientando os romeiros que seguem em direção à Aparecida, com entrega de coletes refletivos e panfletos com dicas de segurança aos pedestres e ciclistas.

A concessionária recomenda que eles utilizem a Rota da Luz, para caminhar com segurança até a cidade de Aparecida. Já para quem for seguir pela rodovia, as indicações são usar roupas claras, com refletivos, atravessar somente na passarela e caminhar em fila indiana, se possível, atrás das defensas metálicas e contra o fluxo de veículos.