Veja como fica a previsão do tempo neste 7 de setembro em SP

A instabilidade deve permanecer sobre a capital paulista nesta quarta-feira, 7, data em que se comemora o bicentenário da Independência do Brasil. Quem for participar de desfiles e trios elétricos na Avenida Paulista, no Ipiranga e no Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, deve se preparar para a possibilidade de chuva no período da tarde.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, o tempo fica mais instável, com precipitações a partir da madrugada e diminuindo de intensidade no período da manhã. A expectativa é de que a chuva volte a se intensificar durante a tarde e se estenda para a noite com até moderada intensidade em alguns momentos.

A temperatura mínima deve ficar em 14°C e a máxima por volta dos 21°C, com porcentuais de umidade do ar entre 60% e 95%. Segundo a Climatempo, o tempo fica fechado e chuvoso no litoral sul e Vale do Ribeira, com risco de chuva volumosa nestas localidades.

Nas demais regiões paulistas, o sol aparece mais e o volume de chuva é mais baixo, mas também há condições para algumas pancadas com raios no decorrer do dia. As temperaturas seguem em elevação gradativa.

Já na quinta-feira, 8, a possibilidade de precipitação diminui e só chove no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte. Na capital paulista, litoral e em grande parte do interior, o sol volta a brilhar forte na maior parte do dia e o tempo segue firme.