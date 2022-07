Cotidiano Varíola de macacos se espalha rapidamente no mundo, diz Fórum Econômico Mundial

Com 16.000 casos em 75 países, o surto de varíola dos macacos está se espalhando rapidamente pelo mundo, diz relatório do Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês) divulgado nesta segunda-feira.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou neste fim de semana a doença como uma emergência global de saúde pública. Para o WEF, a declaração da OMS sinaliza claramente a necessidade de uma resposta internacional coordenada, o investimento oportuno de recursos significativos e a intensificação da colaboração transfronteiriça em termos de vacinas, tratamentos e outros recursos essenciais para controlar e combater esse surto emergente.

“Felizmente, vacinas e medicamentos desenvolvidos para a varíola podem funcionar bem contra a varíola. Mas a oferta é limitada. Embora incentivemos as nações a compartilhar vacinas, tratamentos e outros recursos importantes para conter o surto, acreditamos que as parcerias multissetoriais entre o setor privado, governos e organizações internacionais são cruciais para aumentar rapidamente a produção de vacinas e tratamentos para esta doença”, diz o informe do WEF.