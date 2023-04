Validação de curso superior com Portugal é negociada

Depois de fechar um acordo com Portugal para desburocratizar o processo de equiparação de diplomas escolares dos dois países, o Ministro da Educação, Camila Santana, prometeu empenho para conseguir as mesmas condições para a validação dos cursos de nível superior. A intenção é de que essa conquista seja oficializada na próxima Cimeira Portugal – Brasil, no próximo ano.

“Hoje temos mais de 5 mil processos de ensino fundamental e médio travados na embaixada”, disse o ministro. Com a assinatura do acordo, neste sábado (22) no Centro Cultural Belém, em Lisboa, a previsão é de que isso seja zerado rapidamente. No ensino superior, há 19 mil brasileiros em universidades portuguesas. Santana contou também que será retomado o acordo de formação de professores brasileiros em Portugal.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.