Vale: Nenhum depoimento indica conhecimento prévio de risco em Brumadinho

Em posicionamento enviado ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, sobre a entrevista da promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), Paula Ayres Lima, a Vale “reitera que nenhum depoimento de funcionário indica conhecimento prévio de cenário de risco iminente de ruptura da barragem”.

De acordo com a empresa, “as questões apontadas nas auditorias vinham sendo atendidas sob a orientação das próprias empresas de auditoria. Depoimentos dos empregados da Vale também refutam qualquer pressão para concessão da declaração de estabilidade da barragem.”