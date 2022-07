Vale/Eduardo Bartolomeo: ritmo de novos acordos de indenização vêm diminuindo

O presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, destacou na abertura do call de resultado com analistas e investidores nesta quinta-feira, 29, que o ritmo dos novos acordos de indenizações referente ao acidente em Brumadinho estão se desacelerando, já que o prazo para as ações extrajudiciais foi encerrado em janeiro deste ano para a maioria dos territórios.

“Desde 2019, já indenizamos mais de 13 mil pessoas, totalizando cerca de US$ 3,1 bilhões”, afirmou.

Bartolomeo disse ainda que a companhia está comprometida com a reparação de Brumadinho e que US$ 320 milhões foram destinados a acordos e doações no segundo trimestre. Ao mesmo tempo, explicou que na frente ambiental, a Vale está detalhando os projetos de saneamento.