Vale diz que prazo para eliminação da barragem B3/B4, em Nova Lima, é antecipado para 2024

As obras de descaracterização da barragem B3/B4, na Mina Mar Azul, da Vale, localizada em Nova Lima (MG), serão concluídas no segundo semestre de 2024, três anos antes do prazo previsto, informou a mineradora. De acordo com a Vale, mais de 88% do material do reservatório da estrutura foi removido.

As obras incluem estabilização do terreno natural remanescente, implantação de sistemas de drenagem e revegetação.

A maior velocidade na remoção do rejeito se deveu ao bom desempenho dos equipamentos operados remotamente – com os operadores fora da área de risco – e à melhoria das condições de drenagem interna no reservatório.

O avanço no processo de descaracterização também proporcionou melhora das condições de estabilidade da estrutura e viabilizou a redução do nível de emergência de 2 para 1 pela Agência Nacional de Mineração (ANM).

O rejeito está sendo depositado na cava 7 da Mina Mar Azul e na cava da Mina da Mutuca, ambas da Vale, também em Nova Lima.

As cavas são locais de onde o minério foi extraído, em terreno natural e sem estrutura de barramento, mantendo o rejeito confinado.

Em 2019, devido ao aumento do nível de emergência da estrutura, as famílias precisaram ser removidas do distrito de Macacos.

Em dezembro de 2022, a empresa firmou acordo – com participação do Ministério Público de Minas Gerais, Defensoria Pública do Estado, município de Nova Lima e Ministério Público Federal – no valor de R$ 500 milhões para ações de reparação no distrito

A B3/B4 é uma das 17 barragens a montante que ainda serão eliminadas pela Vale e faz parte do Programa de Descaracterização da empresa.

Desde 2019, das 30 estruturas previstas, 13 (10 em Minas Gerais e 3 no Pará) foram eliminadas.