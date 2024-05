Vale confirma que fez nova proposta relacionada à barragem de Fundão, em Mariana

A Vale confirmou nesta segunda-feira, 20, que apresentou nova proposta relacionada ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, no Estado de Minas Gerais, conforme antecipou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na sexta-feira, 17.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que uma nova proposta foi apresentada no dia 16 de maio e os termos e condições são confidenciais por imposição da Lei 13.149/2015 (Marco Legal da Mediação) e em atendimento ao Código de Processo Civil de 2015 e à Resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça.

A empresa lembrou que as negociações são realizadas exclusivamente por meio de mediação conduzida pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região.

“Como uma das acionistas da Samarco, a Vale reafirma seu compromisso com as ações de reparação e compensação relacionadas ao rompimento da barragem de Fundão da Samarco em 2015 e continua comprometida em avançar nas negociações em andamento com os Governos Federal e Estaduais e demais autoridades envolvidas na Mediação”, diz a mineradora.

A empresa acrescenta que com Samarco, BHP e autoridades brasileiras, continuará buscando estabelecer um acordo que garanta reparação justa e integral às pessoas afetadas e ao meio ambiente.