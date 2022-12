Vai chover no réveillon? Veja a previsão do tempo em Rio, SP e outras regiões

Grandes áreas de instabilidade devem atingir praticamente todo o País nos últimos dias do ano, de acordo com a empresa Climatempo. O fenômeno chamado de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) deixa muita nebulosidade de chuva sobre as regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. A situação deve se manter desta mesma forma ainda na virada do ano.

A recente passagem de uma frente fria pela costa da região Sul também ajudou a formar nuvens carregadas pelo litoral e parte do interior. Nesta quarta-feira, 28, outra frente fria chega ao litoral gaúcho. Somente a região Nordeste apresenta menos nebulosidade.

São Paulo

As chuvas perdem força na cidade de São Paulo na tarde desta quarta-feira, 28 e há possibilidade de abertura de sol. A sensação de tempo abafado continua, com temperatura máxima prevista de 26°C.

Entre o fim da tarde e a noite, novas áreas de instabilidade se formam e provocam chuva em forma de pancadas isoladas. Segundo o o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, há potencial para formação de alagamentos e a atenção deve ser redobrada em áreas de encosta, em razão do risco de desmoronamentos.

Na quinta-feira, 29, a formação de áreas de instabilidade associadas à propagação uma frente fria ao longo do litoral paulista provoca chuva desde a madrugada com poucos períodos de melhoria ao longo do dia.

De acordo com o CGE, há potencial para chuva moderada a forte e formação de alagamentos. Os termômetros oscilam entre 18°C e 23°C.

As instabilidades ainda atuam na Grande São Paulo na sexta-feira, 30, porém o volume de chuva será menor. Entretanto, por causa do solo encharcado, o CGE alerta que ainda há potencial para formação de alagamentos e deslizamentos nas áreas de risco. Os termômetros variam entre 18°C e 25°C.

Litoral de São Paulo

Suspensas nos dois últimos anos devido à pandemia de covid-19, as festas do réveillon voltam com muitas atrações neste fim de ano em cidades do litoral do Estado de São Paulo. A previsão é de que mais de 5 milhões de turistas se desloquem para as 15 cidades da costa paulista, em busca de suas 276 praias.

Na Praia Grande e no Guarujá, a expectativa é de chuva à tarde e à noite, com variação de temperatura no dia entre 20°C e 27°C. Em Bertioga, o cenário é o mesmo, com mínima de 19°C. Em São Sebastião, também há possibilidade de pancadas de chuva, com máxima em torno de 26°C.

Em Ilhabela, os termômetros variam entre 20°C e 24°C no último dia do ano. Conforme a Climatempo, há possibilidade de chuva à tarde e à noite.

Rio, MG e mais áreas do Sudeste

A instabilidade climática permanece nesta quarta-feira sobre parte do Sudeste, com previsão de chuva em quase toda a região. No centro-sul do Rio de Janeiro, em São Paulo, no centro e oeste de Minas Gerais, na zona da Mata Mineira, no sul de Minas e no Triângulo Mineiro, as pancadas de chuva ocorrem a qualquer hora e podem ser fortes.

O sol apenas predomina nas regiões mineiras do Vale do Rio Doce e do Vale do Jequitinhonha, assim como no Espírito Santo, onde só chove rapidamente no litoral norte do estado.

No Rio de Janeiro e em Minas Gerais, há possibilidade de chuva a qualquer momento nos próximos dias. Não estão descartados os riscos de alagamentos, assim como deslizamentos. Para a virada do ano, a previsão também indica a possibilidade de precipitação de chuva.

Sul

Nesta quarta-feira, a expectativa é de muita nebulosidade e condições para chuva em quase toda a região Sul. Só não deve chover no oeste e sudoeste do Rio Grande do Sul. Há risco de granizo no Paraná e em áreas ao norte e leste de Santa Catarina. O ar fica abafado no Sul do País, apesar da chuva. Há possibilidade de chuva nos próximos dias na região.

Centro-oeste

Permanece firme a influência da ZCAS sobre a região Centro-Oeste. Em Goiás, em Mato Grosso e no Distrito Federal, a quarta-feira permanece com muitas nuvens, períodos com sol e temporais frequentes. Nos próximos dias, as pancadas de chuva devem permanecer ao longo das tardes.

Nordeste

Áreas de instabilidade se formam sobre vários Estados do Nordeste nesta quarta-feira. O tempo fica firme, com nuvens, mas sem chuva, no sul do Piauí, nas regiões baianas do Vale do São Francisco, da Chapada Diamantina e do Planalto da Conquista. Pancadas de chuva com raios podem ocorrer no oeste da Bahia, no Piauí, no Ceará e no Maranhão. Conforme a Climatempo, a passagem do ano pode ser marcada com chuva em algumas cidades como Salvador e Recife.

Norte

A quarta-feira também segue com muitas nuvens e condições para pancadas de chuva a qualquer hora em quase toda a região Norte, com risco de chuva forte no decorrer do dia. O calor, no entanto, deve predominar. No próximos dias, a chuva deve ser mais frequente em parte do Amazonas e do Acre.