Cotidiano Vai chover no carnaval? Veja a previsão do tempo para os dias de folia

A chegada de uma nova frente fria está prevista para o próximo sábado, 18, fim de semana de carnaval, deve trazer uma grande virada no tempo em diversas cidades do País. Segundo a Climatempo, os efeitos da mudança climática serão sentidos principalmente sobre São Paulo, Rio de Janeiro e o centro sul de Minas Gerais – além de chuva, está prevista queda acentuada de temperatura.

De acordo com a empresa de meteorologia, o tempo deve ficar bastante instável no Estado de São Paulo durante o fim de semana. O litoral também deve registrar dias chuvosos, além de mar agitado e ventos fortes.

“Há risco de temporais no sábado de carnaval em todas as regiões do interior, do litoral e também na Grande São Paulo. A chuva e os ventos frios de origem polar, que vão chegar com esta frente fria, vão causar uma acentuada queda de temperatura em todo o Estado paulista”, afirmou a Climatempo.

No domingo, a previsão é de predomínio de céu nublado e chuva em todo o sul e leste do Estado de São Paulo, incluindo a região da Grande São Paulo e litoral. “Alerta especial para muita chuva na Baixada Santista e em todo litoral norte, com risco de ressaca ventos fortes e mar muito agitado”, disse a Climatempo.

Nesta quinta-feira, 16, há risco de pancadas de chuva à tarde e à noite na cidade de São Paulo, com temperatura variando entre 21ºC e 31ºC. O dia permanece com sol entre nuvens. O cenário se repete na sexta-feira, 17. Os termômetros oscilam entre 21ºC e 33ºC.

No sábado, está prevista uma mudança brusca de temperatura. O dia será de muitas nuvens a nublado. Há possibilidade de chuva pela manhã. A tarde também será chuvosa e à noite há risco de temporal. A mínima será de 19ºC e a máxima, de 26ºC. No domingo, os termômetros ficam entre 17ºC e 23ºC, com possibilidade de dia e noite com clima chuvoso.

Na segunda-feira, 20, a Climatempo afirma que a previsão será de sol com muitas nuvens durante o dia. Há risco de chuva a qualquer hora. A temperatura varia entre 18ºC e 26ºC.

Na terça-feira, 21, os termômetros oscilam entre 19ºC e 22ºC. “Será chuvoso durante dia e à noite.”

Rio de Janeiro e outros Estados do Sudeste

A semana pré-carnaval tem sido bastante abafada e quente em toda a região Sudeste, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, conforme afirma a Climatempo. “A previsão é de que o calor aumente até a sexta-feira e a capital alcance a marca dos 40ºC neste dia, batendo recorde de calor para 2023. O recorde atual é de 38,8ºC, registrado em 4 de fevereiro”, disse.

No sábado de carnaval, a região da Costa Verde (Angra dos Reis/Paraty), e o Grande Rio devem ficar com o tempo chuvoso. Entre domingo e terça-feira, o dia será de sol entre nuvens, com possibilidade de chuva ao longo do dia na cidade do Rio de Janeiro.

Para o Estado do Rio, sul de Minas e zona da mata mineira, a previsão é de um fim de semana de carnaval com o tempo bastante instável, com muitas nuvens e chuva frequente. “Há risco de temporais e de chuva, inclusive na região serrana do Estado do Rio, que pode causar transtornos para a população”, afirmou a Climatempo. No sábado, as pancadas de chuva com raios poderão ser bastante intensas na Grande Belo Horizonte e no Triângulo Mineiro.

De acordo com a Climatempo, no Espírito Santo, a maior chance de chuva nos dias de carnaval será para as áreas ao sul do Estado. Também há possibilidade de queda de temperatura, mas não tão acentuada como a esperada para São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas e a Zona da Mata mineira.

Região Norte

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) espalha nuvens de chuva entre o Amapá e o Rio Grande do Norte. Nos próximos dias, a região Norte terá muitas nuvens, com períodos de sol e possibilidade de chuva. No fim de semana, a máxima passará dos 30ºC em Manaus, no Amazonas, mas há possibilidade de chuva em ambos os dias.

Região Nordeste

A chuva também marcará os dias de carnaval nas cidades nordestinas. Em Salvador, há chance de chuva a qualquer hora do dia entre domingo e segunda-feira. Em Fortaleza, a possibilidade de chuva é ainda maior, podendo cair a qualquer momento entre sexta-feira e segunda-feira. Recife e Olinda, locais tradicionais de carnaval, também estão sujeitos a dias de folia com sol entre nuvens, mas que poderão ser bastante nublados e chuvosos.

Região Sul

Nesta quinta-feira, há alerta para temporais nos três Estados do Sul. Áreas de instabilidade atuam sobre o na região espalhando nuvens carregadas sobre toda a região nos próximos dias. Em Porto Alegre, a previsão indica que há possibilidade de chuva apenas na segunda-feira. Curitiba deverá ter dias chuvosos entre sexta-feira e segunda-feira. Em Florianópolis, os dias serão mais chuvosos entre domingo e segunda-feira.

Região Centro-Oeste

A chuva pode ser volumosa em algumas áreas desta região. Em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, a máxima nos dias de folia não passará de 25ºC. Há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Em Cuiabá, as temperaturas permanecem altas em torno de 30ºC, mas há risco de chuva a qualquer momento, principalmente no sábado e na segunda-feira.