Vai chover nesta semana? Veja a previsão do tempo

São Paulo deve ter uma semana chuvosa e temperaturas amenas neste fim de outubro e começo de novembro. A previsão é semelhante em outras capitais do Brasil, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nesta segunda-feira, 30, a mínima é de 20ºC e a máxima de 28ºC na capital paulista, com muitas nuvens e pancadas de chuva durante todo o dia e à noite. A temperatura cai um pouco ao longo da semana, chegando a mínima de 17ºC e máxima de 22ºC na quarta-feira, dia 1º.

O feriado de Finados, 2 de novembro, terá sol com nuvens e pancadas de chuva. Depois, o tempo esquenta na sexta, 3, ficando entre 17ºC e 32ºC, ainda com chuva, de acordo com o Inmet. No fim de semana, segundo o Climatempo, a mínima é de 14ºC e a máxima de 25ºC. A chuva dá trégua no domingo, dia 5.

No interior de São Paulo, Araraquara tem mínima de 20ºC e máxima de 32º na semana e chove todos os dias, até mesmo no domingo. O mesmo acontece em Marília, mas a máxima não ultrapassa os 30ºC. Já em Ribeirão Preto, a temperatura pode ir até 33ºC, com a mínima de 20ºC.

Para quem pretende aproveitar o feriado no litoral, a previsão também não é muito animadora. Chove todos os dias exceto domingo no Guarujá. A mínima é de 19ºC e máxima de 24ºC na quinta-feira. Na sexta, os marcadores sobem para 21ºC e 32ºC, mas caem novamente no sábado, 4, ficando em 19ºC e 27ºC.

Em Ubatuba, no litoral norte do Estado, o comportamento de chuvas é o mesmo. A máxima é de 25ºC na quinta-feira. Na sexta, fica entre 21ºC e 31ºC e, no sábado, entre 20ºC e 28ºC. No domingo, faz entre 14ºC e 23ºC.

Chuva no Rio

No Rio de Janeiro (RJ), chove de segunda a domingo. A mínima é de 21ºC e a máxima de 26ºC na quinta-feira. No domingo, fica entre 20ºC e 25ºC.

Em Belo Horizonte (MG), faz de 19ºC a 29ºC na quinta e na sexta. No sábado, mínima e máxima sobem um pouco: 21ºC e 32ºC. A chuva não dá trégua em nenhum dia.

Vitória (ES) tem o mesmo comportamento climático. A mínima é de 23ºC e a máxima de 32ºC na sexta-feira. O tempo se mantém estável ao longo de toda semana, sempre chuvoso e quente, de acordo com a Climatempo.

Confira a previsão do tempo para outras capitais do País:

– Porto Alegre (RS): não chove apenas no sábado e no domingo. A temperatura fica entre 16ºC e 26ºC;

– Florianópolis (SC): a temperatura fica entre 15ºC e 27ºC e os termômetros vão diminuindo ao longo da semana. Não chove no domingo;

– Curitiba (PR): o tempo esfria consideravelmente no fim de semana, fazendo entre 10ºC e 24ºC no sábado. Chove de segunda a sexta-feira;

– Cuiabá (MT): chove forte até sexta-feira. Mesmo assim, o tempo fica quente: entre 23ºC e 40ºC;

– Brasília (DF): a mínima é de 20ºC e a máxima de 33ºC na semana. Chove todos os dias;

– Salvador (BA): a chuva começa na quinta-feira e vai até domingo. A temperatura fica entre 24ºC e 32º;

– Fortaleza (CE): chove apenas na quinta-feira e os termômetros marcam entre 24ºC e 34ºC;

– Natal (RN): chove nesta segunda, na quinta e na sexta-feira. A temperatura fica estável, entre 25ºC e 31ºC;

– Belém (PA): chove de quarta a domingo e a temperatura fica estável entre 25ºC e 35ºC;

– Manaus (AM): faz entre 26ºC e 36ºC ao longo de toda a semana. A chuva não dá trégua nenhum dia;

– Porto Velho (RO): a temperatura fica entre 24ºC e 36º, esquentando ao longo da semana. Chove todos os dias.