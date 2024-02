Cotidiano Vai chover em São Paulo no fim de semana de pré-carnaval? Veja como fica a previsão do tempo

Quem vai curtir os blocos de rua do pré-carnaval na cidade de São Paulo deve ficar atento para a instabilidade climática ao longo do fim de semana. Conforme a Climatempo, os próximos dias seguem com situação típica de verão, ou seja, sol e calor com pancadas de chuva no fim das tardes.

No sábado, dia 3, há possibilidade de sol entre nuvens e temperaturas em elevação no decorrer do dia. “A propagação de áreas de instabilidade deve provocar chuvas na forma de pancadas de moderada a forte intensidade com raios e rajadas de vento, principalmente entre o fim da tarde e o início da noite”, estima o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

No domingo, 4, o sol também aparece entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas no decorrer do dia. As instabilidades, no entanto, voltam a ganhar força no decorrer da tarde, provocando pancadas de chuva com raios, rajadas de vento e intensidade variando de moderada a forte na Grande São Paulo.

Nesta sexta-feira, 2, a capital paulista começou o dia com variação de nebulosidade. No decorrer das horas, o sol favorece a elevação das temperaturas. Há previsão para pancadas de chuva, principalmente entre o fim da tarde e o início da noite.

Veja a previsão do tempo para a cidade de São Paulo nos próximos dias:

Sexta-feira: entre 18ºC e 25ºC;

Sábado: entre 18ºC e 25ºC;

Domingo: entre 20ºC e 27ºC;

Segunda-feira: entre 19ºC e 27ºC;

Terça-feira: entre 19ºC e 26ºC.

Ainda de acordo com a empresa de meteorologia Meteoblue, a chuva deve ser mais intensa no sábado e também na próxima terça-feira, 6.

Litoral e interior paulista

Nesta sexta-feira, de acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, o dia amanheceu marcado pela presença de nebulosidade variável em todo o Estado. Há previsão de pancadas isoladas sobre todo o território paulista, com exceção do extremo oeste, onde o tempo deve permanecer firme.

“Até o momento, há indicativo para acumulados significativos na região da Baixada Santista e litoral sul do Estado, nas demais regiões, há possibilidade de intervalos com pancadas mais fortes, por isso, a atenção deverá ser redobrada para possíveis transtornos. Além disso, os termômetros sobem gradativamente no decorrer do dia, e a sensação deverá ser de calor em todo o Estado”, afirma o órgão estadual.

Em Santos, as chuvas devem ser mais intensas nesta sexta-feira. Há possibilidade de precipitações no fim de semana, mas em menor proporção, de acordo com a Meteoblue.

No Guarujá, a chuva deve ser mais intensa no início da próxima semana. Já a temperatura máxima se manterá em torno dos 30ºC nos próximos dias.

Em Ubatuba, a previsão é de calor, embora a máxima não chegue aos 30ºC no fim de semana. Há possibilidade de chuva em ambos os dias.

Já no interior paulista, a previsão é de chuva também no decorrer de sábado e de domingo. Em Campinas, as precipitações devem, no entanto, ser mais intensas ainda nesta sexta-feira. Mesmo cenário está previsto para Ribeirão Preto.

Medidas que devem ser adotadas para amenizar os efeitos dos alagamentos:

Evite transitar em ruas alagadas;

Se a chuva causou inundações, não enfrente as correntezas;

Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores;

Abrigue-se em casas e prédios;

Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) por meio do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.

