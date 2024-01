Vai chover em São Paulo nesta semana? Veja previsão

O calor intenso vai perder força em grande parte do Estado de São Paulo ao longo desta semana. No entanto, o risco de chuva forte volta a aumentar na capital paulista entre terça-feira, 23, e quarta-feira, 24.

Na quinta-feira, 25, aniversário da cidade de São Paulo, a expectativa é de sol, ainda com muita variação de nuvens, mas, condição apenas de chuva moderada ao longo do dia. A previsão é de bastante nebulosidade nos próximos dias, com sensação de frio maior durante as madrugadas.

“Não teremos passagem de frente fria esta semana, porém, a combinação de alguns fatores, como excesso de nuvens, pancadas de chuva frequentes e a entrada de ventos frescos, de origem polar, provocados por uma massa de ar frio moderada, que vai ficar no oceano, na costa da Região Sul irá dificultar a elevação das temperaturas em várias áreas do Estado de São Paulo”, explica a Climatempo.

A chuva, por sua vez, será provocada por muita umidade chegando do Norte para o Sudeste, além de circulação de ventos e infiltração marítima que mantém a condição de tempo instável por vários dias, segundo a empresa brasileira de meteorologia.

Capital paulista

Nesta segunda-feira, 22, o dia começou com muitas nuvens e garoa na cidade de São Paulo, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Ao longo do dia, o céu nublado predomina, ocorrendo poucas aberturas de sol e a temperatura não sobe muito. Não há expectativa de chuva significativa, apenas chuviscos principalmente no fim da tarde e à noite.

Já a terça-feira tende a ser bastante chuvosa. “As chuvas ganham força ao longo do dia, o que aumenta o potencial para formação de alagamentos”, alerta o CGE.

Na quarta-feira, o dia deve começar com céu encoberto e possibilidade de chuviscos. Ao longo do dia, os ventos úmidos que sopram do mar vão manter a nebulosidade, e por causa disso, a temperatura permanecerá mais amena. Entre a tarde e à noite, há potencial para chuvas fracas.

Segundo a Meteoblue, as chuvas devem ser mais intensas na terça e também na sexta-feira, 26.

Veja a previsão para a cidade de São Paulo nos próximos dias, conforme a Meteoblue:

Segunda-feira: entre 18ºC e 25ºC;

Terça-feira: entre 17ºC e 19ºC;

Quarta-feira: entre 17ºC e 20ºC;

Quinta-feira: entre 17ºC e 20ºC;

Sexta-feira: entre 18ºC e 21ºC.

Zona de Convergência do Atlântico Sul sobre o País

Conforme a Climatempo, as áreas do sudeste do Amazonas, sul do Pará, norte de Mato Grosso e Tocantins, assim como áreas do norte de Goiás, sul e oeste da Bahia, norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, voltam a receber chuva persistente a partir da quarta-feira e seguirão com potencial de muita chuva, pelo menos, até segunda-feira que vem, 29, mas com tendência de desconfiguração da ZCAS, a partir de domingo, 28.

“A situação mais preocupante fica para as regiões do litoral e sul da Bahia e o norte de Minas Gerais”, acrescenta a Climatempo. Já São Paulo não ficará dentro da ZCAS, entretanto, os demais fatores e a atmosfera instável colaboram para a formação de muitas nuvens sobre o Estado paulista.

Litoral paulista

Os municípios continuam em atenção nos próximos dias para chuva forte e, por vezes, persistente. “Ainda ao longo desta semana teremos muita entrada de umidade e acumulados que podem ser altos novamente – devido ao risco de temporal – entre o litoral sul e a Baixada Santista, em especial entre terça e quinta-feira.

O litoral norte, vai seguir com pancadas de chuva, intercalando entre moderada a forte no decorrer da semana”, alerta a Climatempo.

Interior paulista

O calor também diminui em muitas cidades do interior no decorrer desta semana, em relação às máximas de 35 e 36?°C registradas nos últimos dias. “A previsão até pelo menos quinta-feira é de temperaturas na casa dos 27 e 28?°C, com sensação de tempo abafado”, afirma a Climatempo. Já as fortes chuvas não darão trégua ao longo da semana.