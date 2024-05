Cotidiano Vai ao Parque do Ibirapuera? visite a feira de artes gráficas do Museu Afro Brasil

O Museu Afro Brasil Emanoel Araujo, no Parque do Ibirapuera, promove neste sábado, 18, a quinta edição da feira de artes gráficas MAB Margens, reunindo 19 artistas e coletivos que retratam a diversidade social brasileira em seu portfólio. O evento tem entrada gratuita.

A feira integra a programação da 22ª Semana Nacional de Museus. As “margens” fazem referência aos artistas e coletivos que nem sempre são visibilizados no cenário das artes visuais. Além de promover as trocas com o público, fomentando a diversidade, o evento oferece aos artistas um espaço importante de divulgação e venda de suas produções.

Entre os expositores estão Hanna Gomes, CaiOshima e Neia Martins, além dos coletivos Anansi Lab, que promove letramento racial por meio de livros e revistas, e o Xiloceasa, formado por moradores da periferia que expõem suas ideias e desejos do cotidiano pela arte.

“Vai além de estar à margem do museu, é estar dentro. Não é a parede que nos distancia, porque a MAB é o quintal do Museu, aberto para comer, dançar, enfeitar, apreciar, rezar e celebrar”, disse o educador e multiartista Guinho Nascimento, do Galo Preto Ateliê.

Oficina de estamparia

Além da exposição, a feira vai oferecer uma oficina de estamparia em tecido com artistas do Jardim Miriam Arte Clube (Jamac). A educadora Izabel Gomes utiliza materiais simples e acessíveis para a criação de padrões únicos em panos de prato, criando desenhos a partir de memórias pessoais e coletivas.

Não é necessário ter experiência prévia para participar, mas as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas via site do Museu Afro Brasil.

Instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo, o Museu Afro Brasil foi inaugurado em 2004, a partir da coleção particular do seu diretor curador, Emanoel Araujo (1940-2022).

É um espaço de história, memória e arte, com acervo com mais de 8 mil obras sobre diversos aspectos da cultura africana e afro-brasileira. O museu exibe parte deste acervo na exposição de longa duração e realiza exposições temporárias.

*Este conteúdo foi produzido em parceria com o Museu Afro Brasil Emanoel Araújo, espaço que expõe e valoriza a história, memória e a cultura africana e afro-brasileira

Serviço

Evento: 5ª Edição MAB Margens – Feira de Artes Gráficas

Quando: Sábado, 18/5

Horário: 12h às 18h

Ingressos: gratuito

Onde: Parque do Ibirapuera

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – portão 10 – Vila Mariana

Evento: Oficina de Estamparia em Pano de Prato com JAMAC, arte e vida em superfície

Quando: 18 de maio

Horário: 14h às 16h

Inscrições: http://www.museuafrobrasil.org.br/ e www.museuafrobrasil.byinti.com