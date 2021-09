Vacinas contra Covid seguem eficazes contra variante Mu e as demais, diz Opas

Conselheiro para emergências em doenças virais da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Jairo Mendez Rico afirmou nesta quarta-feira que as vacinas contra a Covid-19 seguem eficazes, contra a variante Mu e as demais, inclusive a Delta. Ele tratou do assunto durante entrevista coletiva virtual da entidade.

Mendez Rico disse que a Opas monitora a disseminação da variante Mu por alguns países da região, mas disse que até o momento ela “não gera preocupação especial”.

O diretor assistente da Opas, Jarbas Barbosa, destacou a importância da vacinação para conter a crise de saúde. “Nos Estados Unidos, a pandemia agora é dos não vacinados”, enfatizou.

Barbosa ainda respondeu questionamento sobre a vacinação de crianças e adolescentes.

Ele lembrou que até agora apenas a Pfizer fez solicitação à Organização Mundial de Saúde (OMS) para aplicar nesses grupos da população, enviando seus dados e tendo conseguido o aval da OMS para isso.

O diretor assistente disse que, nas próximas semanas ou meses, outras companhias fabricantes de imunizantes podem também vir a fazer essa solicitação.