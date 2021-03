Vacinação contra Covid para idosos acima de 68 anos começa dia 5 de abril

Calendário atualizado da vacinação no Estado de São Paulo – Foto: Reprodução

O próximo grupo etário de vacinados no Estado de São Paulo será o de pessoas com 68 anos, a partir de 5 de abril (segunda-feira). O anúncio da nova faixa foi feito no início da tarde desta sexta-feira (6), em entrevista liderada pelo vice-governador Rodrigo Garcia (DEM), no Palácio dos Bandeirantes.

Desde quarta-feira (24) estão sendo vacinados idosos de 69 a 71 anos em cidades da RPT (Região do Polo Têxtil). Apenas nesta quinta-feira (25) foram mais de 2,2 mil pessoas vacinadas em Americana.

O governo paulista estima imunizar 340 mil pessoas com 68 anos. A comunicação sobre o novo grupo ocorre na mesma semana em que o Estado também anunciou o início da imunização para profissionais de segurança, a partir de 5 de abril, e educação, com início no dia 12.

Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, até as 12h40 desta sexta foram aplicadas 5.349.289 doses de vacinas contra a Covid-19 no Estado – 4.000.442 correspondem a aplicações de primeira dose e 1.348.847 de segunda dose.