Vacina da gripe: governo vai ampliar aplicação; saiba quem pode tomar

O Ministério da Saúde decidiu ampliar a vacinação contra a gripe para toda a população brasileira com mais de 6 meses de idade. A medida passa a valer a partir da próxima segunda-feira, 15, dependendo apenas da coordenação dos Estados. Até o momento, segundo dados do próprio ministério, 21 milhões de brasileiros foram imunizados contra o vírus influenza, causador da gripe.

A vacinação começou em 10 de abril apenas para grupos prioritários, mas agora será estendida para praticamente toda a população. A meta do governo federal é vacinar até 90% dos brasileiros. A campanha vai até o fim do mês de maio.

Na capital paulista, onde apenas 1/4 da população se vacinou contra o vírus influenza, a Prefeitura já confirmou que irá liberar o imunizante para todos com mais de 6 meses a partir de segunda-feira.

Levantamento do município apontou que, até esta sexta-feira, 26% dos paulistanos haviam sido imunizados. Por ora, estavam sendo vacinados idosos com mais de 60 anos, crianças de até seis anos, gestantes, puérperas, profissionais de saúde e de educação, trabalhadores de serviços de transporte, indígenas e população carcerária, entre outros.

“A vacina está disponível para todos os grupos elegíveis e em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Com o início do inverno, em que o vírus circula com mais intensidade, a vacinação pode ajudar a minimizar os sintomas respiratórios, evitando internações”, ressaltou o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

Na capital paulista, a vacinação contra a influenza acontece em todas as UBSs. O atendimento acontece de segunda a sexta, das 7h às 19h. É possível receber o imunizante também nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, que atendem no mesmo horário, inclusive aos sábados e feriados.