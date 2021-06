Vacina da CureVac apresenta resultado desfavorável para eficácia contra variantes

A CureVac relatou resultados desfavoráveis na segunda análise provisória de sua vacina contra a covid-19 CVnCoV, quando foi observada uma “ampla diversidade sem precedentes” de variantes do coronavírus.

“No contexto sem precedentes de pelo menos 13 variantes que circulam dentro do subconjunto da população do estudo avaliada, a CVnCoV demonstrou uma eficácia provisória de 47% para qualquer gravidade e não atendeu aos critérios estatísticos de sucesso pré-especificados”, disse a empresa. O estudo foi conduzido pela companhia alemã junto a outra farmacêutica do mesmo país, a Bayer, e envolveu 40 mil pessoas de dez nações na América Latina e a Europa.

No total, 134 casos de covid-19 foram avaliados na análise, com 124 deles sequenciados para identificar variantes que causam a infecção. O resultado confirma que apenas um caso foi atribuível ao vírus SARS-CoV-2 original, disse o CureVac.

Em março, a CureVac disse que planejava expandir e especificar ainda mais os protocolos de seus ensaios com a CVnCoV. Em fevereiro, a empresa e a GlaxoSmithKline anunciaram uma parceria para desenvolver uma vacina para variantes emergentes.

Após a divulgação, às 19h26 (horário de Brasília), as ações da CureVac recuavam 51,1% no after hours em Nova York.