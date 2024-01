USP abre cursos de verão; veja quais são as áreas e como participar

A Universidade de São Paulo (USP) abriu cursos de verão nas áreas de Matemática, Estatística e Ciência da Computação. Segundo a instituição, no momento há vagas em 17 cursos pagos, com opções de aulas presenciais e online para a comunidade. As aulas começam entre esta segunda-feira, 8, e 5 de fevereiro, conforme o calendário organizado. Confira aqui a lista completa.

As taxas variam entre R$ 70 e R$ 300. Podem participar interessados da comunidade interna e externa, segundo a USP. Alguns cursos poderão ter vagas liberadas, correspondentes às reservadas que não foram efetivadas (caso o boleto não seja pago em dois dias úteis).

A edição de 2024 do Programa de Verão do Instituto de Matemática e Estatística (IME) da USP promove 32 cursos de curta duração nas áreas de Matemática, Matemática Aplicada, Estatística e Ciência da Computação, dos quais mais de vinte ainda possuem vagas disponíveis.

“Há opções presenciais, sediadas no instituto no bairro do Butantã, em São Paulo, e online, de forma síncrona, sendo que alguns cursos têm duas turmas”, afirmou o governo estadual em comunicado. O IME fica localizado na Rua do Matão.

Em sua 53ª edição este ano, o programa tem início nesta segunda-feira e vai até 23 de fevereiro, mas cada curso segue um calendário e é indicado a um público.

Veja como participar

Para se inscrever, é preciso criar seu cadastro, selecione o curso de interesse clicando no ícone da seta correspondente na página geral do programa, confirme o processo e pague o boleto. É possível participar de mais de um curso, mas há o limite de uma inscrição por dia.

Em caso de dúvida, entre em contato com a equipe do programa pelo telefone (11) 3091-6169 ou e-mail verao@ime.usp.br.