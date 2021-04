Univesp abre inscrições para vestibular com 11 mil vagas

A Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) abre nesta segunda-feira (19), às 10h, as inscrições para o vestibular. Serão 11.020 vagas, destinadas a 305 municípios.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), há polos da Univesp em Americana, Campinas, Hortolândia, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré.

Serão oferecidos seis cursos, com dois eixos básicos de ingresso, via processo seletivo: Licenciaturas, com as opções de Letras, Matemática e Pedagogia e Computação, direcionadas aos cursos de Bacharelado em Tecnologia da Informação, Bacharelado em Ciência de Dados e Engenharia de Computação.

As inscrições vão até dia 20 de maio e devem ser feitas através do site da universidade. O custo da inscrição é de R$ 45.

Do dia 19 até às 23h59 do dia 20 de maio, as pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) terão isenção da taxa. No mesmo período, também será concedida a redução de 50% do valor da taxa de inscrição aos candidatos que preencham cumulativamente, os seguintes requisitos: estejam regularmente matriculados no ensino médio ou equivalente, no 3º semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em curso pré-vestibular ou em curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação e que recebam remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos ou desempregados. Os benefícios são concedidos no site do vestibular. No momento da inscrição, basta clicar em “redução de taxa” ou “isenção”.

As provas serão realizadas nos dias 13/06 (Licenciaturas) e 20/06 (Computação), às 13h, de forma presencial nas cidades que englobam diversas regiões do Estado de São Paulo.

A lista completa dos locais dos exames também estará disponível no site da Univesp no dia 2 de junho.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá acessar o “Fale Conosco” do site da Vunesp e encaminhar sua mensagem ou, ainda, entrar em contato com o “Disque Vunesp” por meio do telefone (11) 3874-6300, em dias úteis, das 8h às 18h.