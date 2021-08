Cotidiano Universidade do Paraná oferece apoio psicológico gratuito durante a pandemia

Intitulado ‘Aldeia Solidária’, o projeto da PUC do Paraná oferece atendimento psicológico gratuito durante a pandemia de covid-19. A ação é iniciativa dos pesquisadores ligados ao Núcleo de Direitos Humanos da universidade, ao Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas.

O público alvo são pessoas em situação de vulnerabilidade social e psíquica. A iniciativa, que atualmente conta com 23 psicólogos voluntários, começou em maio de 2020 e, de lá para cá, já foram realizadas cerca de 420 sessões, com 140 pessoas atendidas.

Os encontros são agendados de acordo com a disponibilidade da pessoa inscrita e do profissional voluntário e realizados de segunda a sexta-feira, por videochamada, normalmente. Em alguns casos, a conversa ocorre por telefone. As sessões duram de 30 a 60 minutos e a média tem sido de cinco sessões para cada inscrito.

“O momento pelo qual passamos, marcado pela pandemia de covid-19, pode gerar uma grande carga de sofrimento psíquico na sociedade. O cenário no qual estamos inseridos hoje agrava inseguranças, medos e ansiedades. Criamos esse projeto considerando a urgência do momento atual em relação à saúde mental da população”, explica o coordenador do projeto, Rodrigo Alvarenga, professor da PUC-PR.

O serviço é gratuito. Podem participar qualquer pessoa com 18 anos ou mais que necessite de apoio psicológico. Os interessados devem se inscrever pelo site oficial do projeto e aguardar o contato da equipe.