Unicamp prorroga até 5 de setembro inscrição para o vestibular 2019

A Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) prorrogou o período de inscrições para o Vestibular Unicamp 2019 até a próxima quarta-feira, dia 5 de setembro, às 23h59 (de Brasília). A taxa para a realização da prova, no valor de R$ 170, pode ser paga até o dia 6. Todas as inscrições devem ser feitas online, pelo site da Comvest.

Segundo a Comissão, a decisão foi tomada para poder dar oportunidade àqueles que recebem o salário no quinto dia útil do mês. O candidato que já realizou a inscrição e deseja alterar a data de pagamento para o dia 6 de setembro pode gerar a segunda via do boleto bancário no site da Comvest.

As inscrições para o Vestibular Indígena permanecem até o dia 14 de setembro e são gratuitas.O Vestibular Indígena oferece 72 vagas, em vários cursos de graduação da Unicamp.

A Unicamp oferece 3.340 vagas distribuídas em 69 cursos para ingresso em 2019, sendo 2.589 vagas no vestibular. A primeira fase do vestibular será realizada no dia 18 de novembro e a segunda fase acontecerá nos dias 13, 14 e 15 de janeiro de 2019.

Antes da primeira fase, haverá provas de Habilidades Específicas para candidatos aos cursos de Música (no período de 10 a 17 de setembro – Etapa I e de 14 e 15 de outubro – Etapa II).

Para os demais cursos que exigem provas específicas (Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança), as provas de Habilidades Específicas ocorrerão no período de 21 a 25 de janeiro de 2019.

Mudanças

As cidades de Curitiba e Salvador serão duas novas capitais brasileiras a receber as provas do Vestibular Unicamp. A Universidade está voltando a realizar as provas na capital paranaense e na capital baiana, depois de alguns anos. A ampliação atende a uma demanda de estudantes das duas regiões do país por uma opção de cidade para a realização do vestibular.

No ano passado, a Unicamp já havia ampliado a aplicação das provas de seu vestibular para outras duas capitais: Belo Horizonte e Fortaleza. Com a inclusão de Curitiba e Salvador, fora do Estado de São Paulo, passam a receber o Vestibular Unicamp cinco capitais: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza e Salvador.

No Estado de São Paulo, a Unicamp aplica as provas de seu vestibular em 29 cidades: Araçatuba, Bauru, Botucatu, Bragança Paulista, Campinas, Franca, Guaratinguetá, Guarulhos, Indaiatuba, Jundiaí, Limeira, Marília, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, Sumaré e Valinhos.