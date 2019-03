Unicamp aprova mudanças no vestibular 2020 e terá 2ª fase com dois dias de prova

A Universidade de Campinas (Unicamp) aprovou nesta quinta-feira, 14, mudanças no formato da segunda fase do vestibular 2020, cujas inscrições serão realizadas a partir de agosto. Não haverá mudanças em relação à prova da primeira fase.

A Câmara Deliberativa deu o aval, por unanimidade, para a proposta da Comissão Permanente para os Vestibulares da universidade (Comvest) de reduzir o processo seletivo de três para dois dias,- com cinco horas de duração cada dia – além da divisão de conteúdos baseada na carreira escolhida por cada candidato. O objetivo, segundo a instituição, é construir uma prova moderna e diminuir o índice de abstenção para menos de 10%.

Com o novo modelo, os estudantes passarão, na segunda fase, a fazer as provas das disciplinas relacionadas com a área do curso escolhido. No entanto, serão obrigatórias a todos os candidatos as provas de Língua Portuguesa, Matemática e algumas questões interdisciplinares – incluindo a disciplina de Inglês, que volta a estar presente na segunda fase. A Redação está mantida na segunda etapa, com duas propostas, mas passa a exigir a produção de apenas um texto, invés de dois.

Como fica

Os dois dias de provas da segunda fase terão uma hora a mais, passando de quatro para cinco horas em cada dia. No primeiro dia, além da Redação, os estudantes terão questões comuns obrigatórias a todos os candidatos, independentemente do curso escolhido: oito questões de Língua Portuguesa e Literatura de Língua Portuguesa, duas questões interdisciplinares envolvendo as disciplinas de Inglês e Ciências da Natureza e Ciências Humanas. A prova de Redação continuará apresentando duas propostas de escrita, mas o candidato deverá escolher uma delas para produzir seu texto.

No segundo dia, todos os estudantes farão seis questões obrigatórias de Matemática e quatro questões interdisciplinares, sendo duas envolvendo disciplinas de Ciências Humanas e duas envolvendo disciplinas de Ciências da Natureza. Além disso, cada estudante fará mais 12 questões específicas da área do curso escolhido.

Cada curso atribuirá às provas os pesos específicos ao perfil do estudante desejado, que poderão variar entre 1 e 3. Mantém-se o critério de que o candidato é desclassificado se zerar em alguma das provas.