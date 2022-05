Um paraquedista morre e outro está desaparecido após chuva em Manaus

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) segue nas buscas por um paraquedista que desapareceu durante temporal, em Manaus, na sexta-feira, 15. Outra vítima foi encontrada sem vida nas proximidades do distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba – a 27 quilômetros da capital -, na manhã deste sábado, 16, por volta das 7h. O corpo, reconhecido pela família, era o de Ana Carolina Silva.

Os dois faziam parte de um grupo de 14 paraquedistas que foi surpreendido por forte chuva que dificultou o pouso, conforme a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Dez conseguiram pousar normalmente, mas quatro tiveram a rota desviada para margem direita do Rio Negro. Dois homens foram localizados e socorridos em bairros da zona oeste da capital.

As buscas pelos dois desaparecidos começaram por volta das 15h da sexta. A ação conta com o efetivo da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada de Segurança (Seagi), Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa), Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC), Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop), Polícias Militar (PMAM), e Civil (PC-AM), bombeiros e Marinha do Brasil.

Por determinação do governador Wilson Lima, a SSP-AM instalou um gabinete de crise na noite da sexta, com o objetivo de intensificar as buscas. O gabinete foi ativado na sede do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).