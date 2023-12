UE já atingiu o pico de emissão de carbono e irá cumprir meta, diz Von der Leyen na COP28

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, assegurou que a União Europeia já atingiu o pico de emissão de carbono e está a caminho de superar as metas estabelecidas até 2030. Von der Leyen discursou no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP28), em Dubai (Emirados Árabes Unidos).

Von der Leyen também exortou a comunidade internacional a cumprir o compromisso de mobilizar US$ 100 bilhões por ano para apoiar ações de combate às mudanças climáticas nos países menos desenvolvidos. Segundo ela, este ano, as nações europeias já mobilizaram US$ 270 milhões para o Fundo de Perdas e Danos. “Precisamos colocar o Fundo em funcionamento. E precisamos fazer isso rapidamente”, disse.

A líder do bloco europeu defendeu reformas no sistema global de títulos verdes e na precificação de carbono. Pediu ainda que o resultado final da COP inclua o compromisso em triplicar o uso de energia renovável e a dobrar a eficiência energética.