UE fecha acordo ‘verde’ provisório para reduzir consumo de energia

A União Europeia (UE) e negociadores do Parlamento Europeu chegaram a um acordo provisório com o objetivo de reduzir o consumo de energia no bloco formado por 27 países. Pelo acordo, revelado nesta sexta-feira, 10, os países da UE terão a meta coletiva de garantir uma redução no consumo de ao menos 11,7% em relação a projeções para 2030 que foram anunciadas três anos atrás.

O acordo, que faz parte de planos da UE de se tornar neutro em termos climáticos até 2050, precisa ser formalmente adotado pelo Parlamento e pelo Conselho – que reúne ministros dos governos de cada país da UE – para entrar em vigor.

Braço executivo da UE, a Comissão Europeia elogiou o acordo provisório, que também prevê medidas para combater a pobreza energética. Pelas regras definidas, países da UE terão de promover planos locais de aquecimento e resfriamento em cidades com mais de 45 mil habitantes.

“Poupar energia é um passo fundamental para salvar o planeta”, disse Frans Timmermans, vice-presidente executivo do chamado acordo verde europeu. “Nos últimos meses, os europeus mostraram que estão prontos e são capazes de enfrentar esse desafio, e nossa indústria provou que pode otimizar o uso de energia e seus processos de produção,” concluiu.