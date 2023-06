UE: auditores temem que metas climáticas esbarrem em problemas financeiros

A agência de auditoria da União Europeia (UE) alertou nesta segunda-feira, 26, que pode não haver financiamento suficiente para cumprir as metas climáticas do bloco. A advertência do Tribunal de Contas ocorre quando o bloco de 27 nações já está lutando para manter a imagem de líder global em prol da neutralidade climática.

Em um relatório de 63 páginas, o tribunal também observou que a Comissão Europeia, o braço executivo da UE, não incluiu todas as emissões de gases de efeito estufa em suas contas, o que pode levar a estatísticas excessivamente otimistas. Os autores do relatório também acharam que parte da contabilidade da Comissão era muito vaga.

Em relação à sua conclusão sobre o financiamento, o tribunal disse que 30% do orçamento de 2021-2027 seria gasto em ações climáticas, ou cerca de 87 bilhões de euros por ano, e que o montante é inferior a 10% do montante necessário para atingir as metas de 2030.

Os auditores reclamaram que não tinham “nenhuma informação de que financiamento suficiente será disponibilizado para atingir as metas de 2030, em particular do setor privado”. Isso coloca a UE em uma situação difícil. Na terça-feira, o Parlamento Europeu tem agendada uma votação sobre um plano de restauração da natureza que dividiu profundamente o bloco. O plano faz parte de um projeto muito maior para que a UE se torne neutra em termos climáticos até 2050.

O plano inclui uma ampla gama de medidas, desde a redução do consumo de energia até o corte drástico das emissões de transporte e a reforma do sistema de comércio de gases de efeito estufa da UE.