Cotidiano Turista brasileiro é encontrado morto em trem vindo de Machu Picchu no Peru

Um turista brasileiro, de 37 anos, foi encontrado morto dentro de um trem no Peru, na última sexta-feira, 12. Segundo informações da agência peruana de notícias Andina, Clederson Marques teria tido um ataque cardíaco durante o deslocamento entre Machu Picchu e Ollantaytambo, local que abriga um sítio arqueológico inca.

Testemunhas relataram à agência que o brasileiro teria tido convulsões e desmaiado de forma repentina momentos antes de ir a óbito.

Ele teria sido encontrado “inerte”, sem sinais vitais e em posição dorsal pela equipe de segurança da estação ferroviária de Ollantaytambo, que avisou as autoridades sobre o caso.

Um clínico geral diagnosticou a morte por parada cardíaca. As autoridades também teriam sido informadas de que de Clederson sofria dos efeitos da altitude desde o dia 11 de julho, última quinta-feira. O região de Ollantaytambo está a 2.792 metros acima do nível do mar.

A agência de notícia não informou se o brasileiro estava sozinho ou acompanhado.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores, via a Embaixada brasileira em Lima, afirmou que “acompanha o caso” e que está em “contato com as autoridades locais”.