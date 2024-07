Brasil e Mundo Turismo volta para o jogo em Gramado com reabertura do Salgado Filho, diz secretário

A reabertura do Aeroporto Internacional de Porto Alegre (Salgado Filho) deve acelerar a retomada do turismo em Gramado, segundo o secretário de Turismo da cidade, Ricardo Bertolucci. A região tem sentido os impactos negativos da falta conectividade aérea desde maio, quando as operações do terminal foram interrompidas por causa dos danos da catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul.

“Com a reabertura, voltamos para o jogo e começamos a ter de novo conexão com o resto do Brasil”, afirmou Bertolucci, em visita à redação do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado). A conversa com a reportagem ocorria ao mesmo tempo em que o Ministério de Portos e Aeroportos anunciava a retomada de pousos e decolagens no aeroporto a partir de outubro.

A previsão é que o Salgado Filho seja reaberto parcialmente daqui a três meses, com 350 voos semanais. Até dezembro, deverá estar operando com 100% da capacidade, segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Atualmente, a base aérea de Canoas tem sido usada como alternativa para pousos e descolagens na capital gaúcha.

Para o secretário de Turismo de Gramado, ainda é cedo para mapear de forma concreta os impactos positivos para o turismo do município. No entanto, destaca que, historicamente, cerca de 55% dos turistas que desembarcam no Salgado Filho têm como destino a serra gaúcha, com Gramado como porta de entrada.

Bertolucci complementa que além da questão logística, a reabertura contribui para a reconstrução da imagem da região. “Ter o aeroporto internacional do Estado funcionando de novo dá uma sensação de normalidade para as pessoas. É por aí que começamos”, disse.

Desde maio, Gramado registrou uma queda de cerca de 60% na visitação. A taxa de ocupação dos hotéis, que chegava a atingir 80%, em média, atingiu 20% durante a semana e 50% aos finais de semana. O público também mudou, com os turistas vindo principalmente de regiões em que é possível chegar de carro, como Sul e Sudeste.

No entanto, a expectativa é que visitantes de lugares mais distantes voltem a ir para Gramado com a reabertura do Salgado Filho, segundo o secretário. Neste cenário, Bertolucci estima que a maior conectividade deve estimular a presença nos eventos característicos, que seguem confirmados para este ano, como o Festival de Cinema de Gramado, que ocorre em agosto, e o Natal Luz.