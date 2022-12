Turbulência em voo entre o Rio de Janeiro e Houston, nos EUA, deixa cinco feridos

Uma forte turbulência atingiu um voo da United Airlines que fazia a rota entre o Rio de Janeiro e Houston, no Estado americano do Texas, nesta segunda-feira, 19. A companhia aérea informou que dois passageiros e três tripulantes sofreram “ferimentos leves” e foram levados a um hospital logo após o voo pousar no Aeroporto Intercontinental George Bush, em Houston. A United Airlines não descreveu a natureza dos ferimentos.

“O voo 128 da United encontrou uma turbulência inesperada durante a rota para Houston. Na chegada, dois passageiros e três tripulantes foram recebidos por um equipe médica e levados para um hospital local com ferimentos leves”, disse a companhia em comunicado. “Somos gratos à nossa equipe por seus esforços para garantir a segurança de nossos funcionários e clientes.”

No domingo, 18, 11 pessoas ficaram gravemente feridas após o avião que fazia um voo da companhia Hawaiian Airlines entre Phoenix, nos Estados Unidos, para Honolulu enfrentar forte turbulência pouco antes do pouso no Havaí.

Ao todo, 36 pessoas receberam atendimento médico com cortes, hematomas e quadro de náuseas, segundo autoridades. Vinte pessoas foram levadas para hospitais, incluindo 11 em estado grave.

A maioria das pessoas associa turbulência a fortes tempestades. Mas o tipo mais perigoso é a chamada turbulência de ar limpo.

O fenômeno de cisalhamento do vento pode ocorrer em nuvens cirros finas ou até mesmo no ar limpo perto de tempestades, pois as diferenças de temperatura e pressão criam correntes poderosas de ar em rápido movimento.