Tromba d’água deixa um morto e pelo menos um desaparecido em Itatiaia, no RJ

Uma pessoa morreu e pelo menos uma outra está desaparecida após uma tromba d’água ocorrida em Itatiaia, no sul do Estado do Rio de Janeiro, neste domingo, dia 20. O incidente ocorreu na cachoeira Paraíso Perdido.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ao chegarem ao local os agentes se depararam com uma vítima presa no rio em meio à correnteza. O corpo de um homem adulto foi resgatado pela corporação já sem vida. Ainda não há informações sobre a sua identidade.

Segundo os Bombeiros, ainda há pelo menos outra vítima, uma mulher adulta, que segue desaparecida. As buscas foram encerradas no domingo de madrugada e foram retomadas às 7h desta segunda-feira, 21.